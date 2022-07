Maria Voskania 2017 in der Show "Deutschland sucht den Superstar". Bildrechte: imago/Future Image

Maria Voskania stammt aus Jerewan in Armenien. Erste Auftritte absolvierte sie bereits im Vorschulalter in der Kinderband des städtischen Radios in Jerewan. 1995, da war Maria acht Jahre alt, zog ihre Familie mit ihr nach Deutschland. Hier wuchs sie im Landkreis Schweinfurt auf und lernte Klavierspielen. Die sangesbegeisterte Schülerin sang in Chören, spielte in Bands Keyboard und trat mit einer Jazz-/Soulband auf. Nach ihrem Abitur 2008 gehörte Maria sieben Jahre lang zum festen Bestandteil des Chores der Liveband von Helene Fischer und begleitete sie bei ihren Tourneen, Shows und TV-Auftritten. In dieser Zeit freundeten sich die beiden jungen Sängerinnen an. 2014 veröffentlichte Maria Voskania unter dem Titel "Lust am Leben" ihr erstes Schlageralbum als Solokünstlerin. 2017 belegte sie in der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" den dritten Platz.