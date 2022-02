Sängerin Michelle ist nach eigenen Angaben seit einigen Jahren Single. Die Mutter dreier Töchter hat in diesem, für sie ganz besonderen Jahr, viel vor. Seit 30 Jahren steht sie auf der Bühne und am 15. Februar feiert sie ihren 50. Geburtstag. Vorher jedoch geht's bei Let's Dance aufs Tanzparkett und im Herbst ist eine Tournee geplant. Lange gab es musikalisch nicht mehr so viel Neues von der 49-Jährigen, wie jetzt. Was die Liebe angeht, da scheint es bei Michelle eher ruhig zu sein. Im Interview mit der "Bunten" machte die Sängerin jetzt recht überraschende Aussagen.