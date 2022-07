Schlagercomeback-Moderator Florian Silbereisen war begeistert von Nicoles Auftritt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nicole: Es ist eine riesen Erleichterung. Es fällt ein riesen Stein von meinem Herzen, eine Last, die ich auch schon sehr sehr lange mit mir herumgetragen habe. Es ist wie ein Befreiungsschlag gewesen, nach fast 3 Jahren wieder zum ersten Mal im Fernsehen aufzutreten. Und dann noch vor so einer Kulisse. Vor Menschen, die einen auf Händen getragen haben. Das lässt einen auch nach so vielen Jahren nicht kalt. Da liegen die Nerven blank und dann gibt’s kein Halten mehr.