Sie habe Angst gehabt, dass die überschüssigen Pfunde hängenbleiben würden und das könne man sich in diesem Beruf eher nicht erlauben, erklärt sie. Denn „die Kamera mogelt ja immer drei Kilo drauf“. Also zog sie 1985 beim Kinderfasching die Reißleine.

Nachdem sie ein Stückchen Kirschstreußelkuchen gegessen hatte – Nicoles Lieblingskuchen seit Kindestagen – und dabei Panik bekam, legte sie die Gabel aus der Hand. Sie habe die Anwesenden am Tisch angeschaut und verkündet: „So Freunde, das war mein letztes Stück Kuchen!“, wofür sie zunächst belächelt wurde. Doch Nicole zog es durch und ist nun seit 38 Jahren zuckerfrei. Eine beeindruckende Leistung!

Und das, obwohl sie doch auch öfter mal in Versuchung kommen könnte, schließlich backt sie für ihre Kinder und Enkelkinder auch hin und wieder leckeren Kuchen. Allerdings esse sie ihn selbst nicht. Denn „Wir sind Feinde Forever“, beschreibt Nicole lachend ihr Verhältnis zu dem süßen Süchtigmacher.

Generell legt die Sängerin viel Wert auf gesunde Ernährung, wahrscheinlich nicht zuletzt auf Grund ihrer besiegten Krebserkrankung. Sie verzichte auch auf ungesunde Fette. Butter und Frittiertes kämen ihr nicht auf den Teller. Auch fettiges Fleisch sei nicht so ihr Ding. „Ich bin die Salattante mit maximal gegrillten Gambas drauf oder Putenbruststreifen, das ist so meine Welt“, bestätigt sie.

Manch einer mag sich jetzt fragen: „Wie schafft man sowas?“ Keinen Zucker, gesunde Ernährung. Dafür braucht man wirklich viel Disziplin. Aber genau diese macht Nicole aus. Die Schlagersängerin ist der Auffassung, dass man in diesem Beruf diszipliniert und zielstrebig sein muss. „Wenn ich irgendwas anpacke, dann ich bin Perfektionist“, sagt sie über sich selbst. Das, was sie sich vornimmt, müsse auch funktionieren. Egal, ob es um Auftritte, Bühnen, Garderobe oder Fernsehauftritte geht, für sie müsse alles bis ins kleinste Detail stimmen.

Eine starke Frau also, die genau weiß, was sie will. Die musikalisch nicht nur alles erreicht, sondern auch eine tückische Krankheit überwunden hat und uns dank ihres gesunden Lebensstiles hoffentlich noch viele Jahre erhalten bleibt. Auf die nächsten 38 zucker(frei)süßen Jahre!