„Ein Dorf schweigt still“ – so oder so ähnlich könnte man den Liebesbeweis nennen, den Nicoles Heimatort der 59-jährigen Sängerin entgegengebracht hat. Denn nach ihrer Brustkrebsdiagnose habe niemand ein Sterbenswörtchen verraten, erzählt der Schlagerstar im Interview. Keiner habe dieses private Thema an die Öffentlichkeit getragen – und das, obwohl viele davon wussten.