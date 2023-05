"Ich stehe auch zu meinem Körper. Aber es gibt Sachen, die muss man einfach nicht machen", so die Künstlerin auf ihrem Kanal. Im Moment schließt die Sängerin also Akt-Aufnahmen aus, fügte aber hinzu: "Ich finde den 'Playboy' super ästhetisch, allerdings hätte ich keine Lust darauf, dass ganz Deutschland mich so sieht, wie Gott mich schuf und vor allen Dingen auch nicht meine Eltern."

Zierte im Jahr 2022 im Alter von 50 Jahren das Titelblatt das "Playboy"-Titelblatt: Schlagerstar Michelle Bildrechte: IMAGO / osnapix