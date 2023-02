Ganz besonders froh über ihre Rückkehr scheinen auch Anna-Marias beiden Söhne zu sein. Auf dem Bild ihres Instagram-Beitrags liest der Schlagerstar den beiden gerade eine Gute-Nacht-Geschichte vor: "Ich bin seit Samstag wieder zu Hause, meine Räuber waren alle ganz besorgt um mich", so die Bildunterschrift.

Auch beruflich möchte die gebürtige Gütersloherin so schnell wie möglich wieder durchstarten, auf der Bühne stehen und mit ihren Fans zusammen feiern: "Jetzt heißt es 4-5 Wochen den blöden Gips ertragen und dann bin ich wieder die "Alte"!!! Freu mich schon wieder mit Euch zu feiern", lässt sie ihre Follower wissen.

Am 24. Oktober 2010 war die damals 21-Jährige gemeinsam mit ihrem Manager und einem Assistenten in einem Helikopter zu einem Auftritt in einer Diskothek unterwegs. Während der Außenlandung bei Altenbeken (Kreis Paderborn) stürzte der Helikopter aus etwa zehn Meter Höhe über einer Straße ab.