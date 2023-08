"Zu viel Arsch, zu viel Haut, lässt du dich immer so gehen? Kennt ihr solche verletzenden Kommentare auch? [...) lasst uns gemeinsam aufstehen und der Welt zeigen, wie einzigartig schön jede:r Einzelne von uns ist!"

Auch in ihrem Song "Ganz egal" macht Beatrice Egli ganz klar Front gegen jegliche Art von Bodyshaming:

Refrain: "Ganz egal, was alle sagen Ganz egal, wer dich grad disst Komm steh auf, geh raus und zeig dich Schau dich an, wie schön du bist"

Dieter Bohlen mit Beatrice Egli DSDS Gewinnerin 2013. Bildrechte: imago images/Eventpress

Dabei musste sich Beatrice Egli schon mehrmals negative Kritik an ihrer Figur anhören. Als die Sängerin 2013 im Finale bei DSDS siegte, waren nicht alle Erlebnisse während der Show für sie positiv. Der damalige Juror Dieter Bohlen, so sagte Beatrice Egli der "Hamburger Morgenpost", habe sie scharf kritisiert. Zwar wurde der Einwurf später herausgeschnitten, doch Beatrice habe sich genau gemerkt, was Dieter Bohlen zu ihr gesagt habe: "Du musst abnehmen, du musst ins Solarium gehen". Die Schweizerin ist danach ihren eigenen Weg gegangen und der ist bis heute sehr erfolgreich verlaufen.