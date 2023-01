Schlagerstar Beatrice Egli ist nicht nur Sängerin und Moderatorin, sie hat auch in den sozialen Medien großen Erfolg. Ihrem Instagram-Profil folgen fast eine halbe Million Menschen. Mit ihren Followern teilt die Schweizerin auch oft Schnappschüsse in verschiedenen modischen Outfits.

Besonders viel Aufmerksamkeit bekam ihr aktueller Beitrag, in dem die 34-Jährige in einem hautengen Latexrock zu sehen ist. Fast 25.000 Menschen drückten bisher auf den "Gefällt mir"-Button und auch in den Kommentaren bekommt Beatrice viel Lob: "Sehr schön eine Augenweide" oder "Schickes Outfit" schreiben zwei Follower.