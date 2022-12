Lucas Cordalis war bereits Dschungelcamp-Kandidat 2022. Drehbeginn der 15. Staffel, die in Südafrika aufgezeichnet wurde, war der 21. Januar 2022. Lucas Cordalis und sein Team waren bereits vor Ort, doch ein positiver PCR-Test machte die Pläne und Träume vom Dschungel für Lucas Cordalis zunichte. In seiner Instagram-Story schrieb der Sänger damals enttäuscht: "Ich bin so richtig am Boden zerstört".

2022 wurde Lucas Teilnahme noch durch einen positiven PCR-Test verhindert. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA