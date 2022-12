Zu Maggy ist Michelle über den Verein "MAP Hilfe für Straßennasen e.V." gekommen, welcher sich um Straßenhunde und -katzen aus Rumänien kümmert und ihnen ein neues Zuhause sucht. Dementsprechend anspruchsvoll dürfte auch die Erziehung der kleinen Maggy sein. "Sie ist jeden Tag aufgeweckter, die kleine" , schreibt die Sängerin zu ihr. Mit ihrer Hundetrainer-Ausbildung will Michelle "noch besser mit ihr arbeiten und sie verstehen".

Für die Sängerin ist das nicht der erste tierische Job. Schon Anfang der 2000er eröffnete sie in Köln einen Hundesalon. Ihrer Musikkarriere dürfte der Job als Hundecoach wohl also nicht im Wege stehen. Erst in diesem Jahr feierte Michelle ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum mit einem ganz besonderen Album. Die dazugehörige Tour musste sie jedoch abbrechen - im März 2023 geht es jedoch weiter.