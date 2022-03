Doch Mickie lässt sich nicht unterkriegen. Binnen kurzer Zeit wurde Mickie Krause zweimal operiert. Wie er in einem Interview mit dem Onlineportal VIP.de sagte, gilt er jetzt als "tumorfrei". Und jetzt gibt es für den Vollblutmusiker kein Halten mehr, er will wieder Normalität, er will auf die Bühne, er will auf den Ballermann. Bereits am 7. April soll es im Megapark auf Mallorca losgehen.