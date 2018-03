Ulla Norden verbrachte ihre Kindheit und Jugend in Konstanz am Bodensee. Nach der Schule nahm sie Schauspiel-, Ballett- und Gesangsunterricht - und bereits Anfang der 60er-Jahre ihre ersten Singles auf: "Eins, zwei, drei, das ist ja Zauberei", "Kleine blaue Veilchen" und "Süß wie Schokolade". Nur wenig später konnte Ulla Norden einen Schlagerwettbewerb für sich entscheiden und erhielt ihren ersten Plattenvertrag. Mit "Wir sind verrückt, wir beide", der deutschen Version von Luvs "Greatest lover", "Urlaub, mach mal Urlaub" und dann natürlich "Ich bin verliebt in den eigenen Mann" feierte Norden ihre größten musikalischen Erfolge und war in zahlreichen Fernsehshows zu Gast.



Ab Ende der 80er-Jahre war Ulla Norden fast 18 Jahre lang bei WDR 4 als Musik-Moderatorin tätig: für die "Morgenmelodie", den "Musikpavillon" sowie die Mittagssendung "Gut aufgelegt". Unvergessen bleibt ihre Moderation der "WDR 4 Superwunschhitparade" an der Seite von Hermann Hillebrand und Rainer Nitschke.