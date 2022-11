Ute Freudenberg in den frühen 80er Jahren mit ihrer Band Elefant. Bildrechte: imago images / Gueffroy

Mit ihrem Album und der dazugehörigen Tour, die am 27. Oktober 2023 mit einem Konzert in Erfurt startet, geht eine große Schlagerkarriere zu Ende. Mit gerade mal 15 wird sie in einem Ferienlager als Gesangstalent entdeckt. Ihren Durchbruch feierte sie 1980 mit der DDR-Band Elefant und dem Mega-Hit "Jugendliebe". Mit ihren jetzt 66 Jahren kann sie ihre Karriere in mehere Etappen einteilen: "Im Endeffekt sind drei Leben dabei raus gekommen", sagt sie und zählt auf: