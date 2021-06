Der Sommer ist hier und damit die perfekte Zeit, sich mit dem Wohnmobil auf den Weg zu machen. Das denkt sich auch "MDR um 4"-Moderator Peter Imhof. Und weil campen allein auch nur halb so viel Spaß macht, hat er sich Schlager-Verstärkung ins Wohnmobil geholt. Direkt in der ersten Folge der Reihe "Wiedersehen im Wohnmobil", die ab dem 14. Juni bei " MDR um 4" läuft , holt er Schlagerstar Linda Hesse an der Gaststätte ihrer Oma im Harz ab. Kaum sind die beiden gemeinsam unterwegs, gesellt sich auch schon der nächste Musiker zu dem Duo - Vincent Gross lässt es sich nicht nehmen, mit seiner Gitarre vorbei zu schauen.

Für Musik an der Feuerschale ist also gesorgt. Und auch in den weiteren Folgen gibt es Schlagerfeeling pur - mit Stars wie Olaf der Flipper, Julia Lindholm und Maximilian Arland lernt Peter Imhof so einiges über das Campen und genießt eine musikalische Zeit!