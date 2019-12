Maite Kelly unterstützt Kampf gegen Blutkrebs Bildrechte: imago images/Sven Simon

Seit vielen Jahren ist Maite Kelly Botschafterin der Deutschen Krebshilfe. Für sie eine Herzensangelegenheit. Und deshalb brauchte die Schlagersängerin auch nicht lange überlegen, als sie gefragt wurde, ob sie die José Carreras Gala 2019 unterstützen wolle. "Ich kenne José Carreras persönlich. Er ist ein großartiger Mensch, der aus seinem Leid eine unglaubliche Stärke gemacht hat", sagte Kelly in der MDR-Fernsehshow "Weihnachten bei uns". Auch der Krebstod ihrer Mutter führte dazu, dass sich Maite Kelly ehrenamtlich gegen den Krebs engagiert. Und sie tut das voller Optimismus: "Krebs ist heilbar, wenn wir weiter gegen ihn kämpfen." Maite Kelly wird am 12.12. in der José Carreras-Gala Spenden für den Kampf gegen den Krebs sammeln.