Auch Laura Wilde hat schon eine Covid-19-Erkrankung hinter sich. Die Sängerin infizierte sich im September 2020. Sie hatte damals zwar nur milde Symptomen, litt aber noch lange an Spätfolgen. Im Januar sagte sie in einem SWR-Interview, dass sie in den Händen manchmal zittrig sei und zum Beispiel beim Treppensteigen schnell aus der Puste komme. Bildrechte: MDR / Saxonia Entertainment / Tom Schulze