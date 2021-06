Vergangene Woche entschied der Münchener Stadtrat fraktionsübergreifend, dass zum Spiel der deutschen Nationalmanschaft gegen Ungarn in München das Stadion in Regenbogenfarben leuchten sollte. Damit wollte die Stadt ein Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit setzen. Doch die UEFA, der Veranstalter der Fußball-EM, entschied sich gegen die bunte Beleuchtung für den Mittwochabend.

So hätte das Stadion aussehen sollen: Die Münchener Arena in Regenbogenfarben. Bildrechte: imago images/Sven Simon

Diese Entscheidung stößt bei vielen Menschen aus Politik, Sport und Unterhaltung auf Unverständnis und Kritik. Auch unsere Schlagerstars lässt das Thema nicht kalt. Sie zeigen sich auf Facebook und Instagram enttäuscht von der Entscheidung, rufen aber gleichzeitig dazu auf, ein Zeichen zu setzen. "Die Welt ist viel zu bunt, um nur schwarz-weiß zu sein", schrieb etwa Anna-Carina Woitschack.



Kerstin Ott fordert die Stadt München sogar auf, sich dem Verbot zu widersetzen und trotzdem Flagge zu zeigen. Sie schrieb: "München, los... macht es trotzdem. Lasst uns ein Zeichen setzen, nicht einknicken." Die Sängerin setzte schon vor einigen Jahren ein starkes Zeichen für die LGBTQ-Community. Der Auftritt mit ihrem Song "Regenbogenfarben" beim Schlagerbooom 2018 wurde legendär.



Unterstützung bekam Kerstin Ott von den Jungs von Voxxclub. Sie schrieben auf ihrer Facebook-Seite, dass sie das Stadion am Abend gerne in Regenbogenfarben sehen würden. Auch Sänger und Entertainer Florian Silbereisen äußerte sich exklusiv gegenüber "Meine Schlagerwelt" zum Thema und erinnerte noch einmal an den legendären Schlagerbooom-Auftritt von Kerstin Ott. Dazu sagte er: