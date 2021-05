Der Countdown für den 65. Eurovision Song Contest in Rotterdam läuft. Am Samstag, den 22. Mai um 21:00 Uhr, ist es soweit. 26 Länder nehmen mit ihren Kandidaten am Finale teil, für Deutschland geht der Sänger Jendrik mit seinem Titel "I don't Feel Hate" mit der Startnummer 15 ins Rennen. "Meine Schlagerwelt" hat Schlagersänger und Schlagersängerinnen befragt, was sie über den Contest, über Deutschlands Teilnehmer Jendrik und/oder über eine eigene Teilnahme denken.