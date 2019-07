Nicht nur die "ältere Generation" der Schlagerstars trauert um den Sänger mit den griechischen Wurzeln. Die mehrere Generationen jüngere Sängerin Anna-Maria Zimmermann hat Costa Cordalis im Rahmen einer "Nacht des deutschen Schlagers" in Namibia kennen und schätzen gelernt. "Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken", postet sie anlässlich der traurigen Nachricht auf ihrer Facebook-Seite.