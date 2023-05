Marina Marx Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Marina Marx widmet Tina Turner einen sehr langen Post, in welchem sie sich direkt an die Verstorbene wendet: „RIP Tina, my love ‚Queen of Rock‘. Wie sehr ich mich vor diesem Tag gefürchtet habe, kann ich gar nicht in Worte fassen. Es fühlt sich an, als wäre auch ein Teil von mir gestorben. Kann mich nicht erinnern, wann ich mich das letzte Mal so zerrissen gefühlt habe und so sehr am Weinen bin, dass mir die Luft wegbleibt. Du warst alles für mich, seit meinem dritten Lebensjahr und Du wirst immer alles für mich sein. Mein größtes Vorbild, meine Muse, die atemberaubendste Künstlerin der Welt". Sie habe sich alles bei ihr abgeschaut, unendlich viel Zeit damit verbracht, sich so zu bewegen wie Tina Turner und versucht, ihre Stimme zu trainieren, um diesen rockigen, souligen Klang hinzubekommen, fügt Marina hinzu.