Schlager und Politik, das geht eigentlich nicht zusammen. Doch der Eklat um die umstrittene Verleihung des bedeutendsten deutschen Musikpreises an das Rap-Duo Farid Bang & Kollegah zieht immer weitere Kreise. Jetzt haben mit Helene Fischer und Andrea Berg die bedeutendsten Vertreterinnen der Branche Stellung bezogen - und die fällt eindeutig aus.



Donnerstagabend schrieb ECHO-Rekordpreisträgerin Helene Fischer auf ihrer Facebook-Seite, sie habe den Auftritt der Rapper bei der Echo-Verleihung "unangemessen und beschämend" gefunden. Dieser Musikpreis sei jahrelang ein Publikumspreis gewesen, auf den man stolz sein konnte. Sie habe sich über jeden einzelnen sehr gefreut: "Trotzdem finde ich, hätte man vorher überlegen sollen, ob man Gewalt, Hass und Wut eine solch große Präsenz im Fernsehen geben muss. Ich nehme an, dass ihr mir zustimmt, wenn ich hier sage: Nein." Eine eventuelle Rückgabe ihrer mittlerweile 17 ECHO-Trophäen kündigt Helene Fischer in ihrem Post nicht an.