Schlagersänger Chris Roberts ("Du kannst nicht immer 17 sein") ist am 2. Juli an einer Krebserkrankung gestorben. Der Künstler, der in Nümbrecht in Nordrhein-Westfalen lebte, wurde 73 Jahre alt. Vor allem in den 70er-Jahren gehörte er zu den erfolgreichsten Schlagersängern in Deutschland. Insgesamt verkaufte Roberts mehr als elf Millionen Schallplatten. Der Künstler machte sich aber auch als Musikproduzent und Liedtexter einen Namen. Chris Roberts war einmal verheiratet und hatte zwei Kinder. Bildrechte: dpa