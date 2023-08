Ab 20.15 Uhr erreichte das Erste mit der ‚Schlagerstrandparty‘ und Florian Silbereisen am Samstag mehr junge Zuschauerinnen und Zuschauer in der Zielgruppe 14-49 als alle anderen Sender, die sich gegen den Fußball behaupten mussten.

In der Show standen diesmal die Hits der 80er von "Ein bisschen Frieden" bis "Wahnsinn", von "Jugendliebe" bis "Hello again" im Mittelpunkt. Außerdem gab es ein Wiedersehen mit Legenden aus diesem Jahrzehnt wie Paul Young, Samantha Fox, Joachim Witt, Limahl und Nik Kershaw.