Millionen Fans versammeln sich mehrmals im Jahr vor dem Fernseher, wenn Florian Silbereisen mit den großen Stars der Schlagerbranche riesige Shows im Ersten feiert. Auch in diesem Jahr gab es schon einige Sendungen mit emotionalen Höhepunkten, spektakulären Momenten und überraschenden Auftritten. Die beiden größten Open-Air-Shows des Jahres werden bald noch einmal im TV zu erleben sein.

Die live aus Kitzbühel übertragende Show "Schlagerbooom Open Air" wird demnach am 16. September um 20:15 Uhr im MDR gezeigt. In der Sendung überraschte unter anderem die Schlager-Boyband TEAM 5ÜNF mit der Bekanntgabe ihres neuen Sängers. Erstmals zeigten sich Michelle und Eric Philippi als neues Traumpaar der Schlagerwelt und Florian Silbereisen brachte mit Beatrice Egli ihr erstes "musikalisches Baby" zur Welt. Wer noch einmal den spektakulären Hubschrauberflug vom Showmaster sehen oder in der Dunkelheit die große Drohnenshow sowie das Feuerwerk erleben, oder einfach nur zu bester Schlagermusik feiern möchte, sollte die Sendung nicht verpassen.