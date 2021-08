Es wird wieder ein Riesenfest. Am kommenden Samstag, 14. August 2021, meldet sich Florian Silbereisen live aus Gelsenkirchen und hat wieder die großen Namen der Schlagerbranche im Gepäck. Nachdem die ersten Sängerinnen und Sänger bereits in den vergangenen Tagen bekannt wurden, können wir die Liste nun erweitern. In der sommerlichen Strandkulisse im Amphitheater Gelsenkirchen können sich hunderte Fans auf die Topstars des Schlagers freuen. ARD und ORF übertragen die große Eurovisionsshow live ab 20:15 Uhr.