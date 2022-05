Richtig Sorgen um seine erfolgreiche Schlagerkarriere hat sich Bernhard Brink nur einmal gemacht: Als Anfang der 80er Jahre kaum noch jemand Schlager hören wollte und alle auf der Neuen Deutschen Welle schwammen. "Da habe ich zum ersten Mal gedacht: Oh Gott, wo geht das hin? Ist das schon das Ende?", erzählte er zu seinem 50. Bühnenjubiläum im Schlagerwelt-Interview. Doch das Ende war es noch lange nicht. NDW war nach wenigen Jahren wieder weg und Bernhard Brink schnell zurück in der Erfolgsspur. Seit über 50 Jahren rockt der Schlagertitan die Bühnen. Am 17. Mai wird Bernhard Brink 70 Jahre alt.