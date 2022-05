Schlagertraumpaar Marina Marx & Karsten Walter planen den nächsten Schritt

Marina Marx und Karsten Walter im Juli 2021. Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland Eine Liebe in Corona-Zeiten: So könnte man die Liebesgeschichte von Schlagersängerin Marina Marx und ihrem Kollegen Karsten Walter bezeichnen. Denn genau in dieser Zeit sind sich die zwei näher gekommen und haben sich verliebt. Im Sommer 2021 machten sie ihre Liebe in der Florian-Silbereisen-Show "Schlagerchampions" öffentlich, im Herbst 2021 gab Karsten via Instagram die Verlobung bekannt. Doch die Lovestory geht weiter, wie der Sänger im Facebook-Live auf Meine Schlagerwelt im Anschluss an die MDR-Sendung "Musik für Sie" verriet:

Privat ist es eine ganz ganz große Sache bei uns: [...] Wir wollen jetzt eine Familie gründen. Zuerst wollen wir eine Wohnung suchen und finden. Karsten Walter Facebooke-Live/Meine Schlagerwelt

Das Schöagerpaar beim gemeinsamen Auftritt. Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland Karsten wohnt in Berlin und Marina im Süden. Ein Problem sei nur, so Marina im Talk, dass sie nicht so sehr ein Fan von Berlin sei. Doch beide wären verliebt in Hamburg, das könnte vielleicht ein Kompromiss sein. Zum Thema Familiengründung deutete Karsten im Interview mit Uta Bresan und Peter Heller an, dass er mit 30 Papa sein möchte. Da hätten die beiden nicht mehr allzu viel Zeit, im April 2023 wird Karsten Walter 30 Jahre alt.

Karsten Walter ohne Feuerherz

Die Band Feuerherz 2018 v.l.n.r.: Matt Stoffers, Dominique Baltas, Karsten Walter und Sebastian Wurth. Bildrechte: imago images / STAR-MEDIA Sechs Jahre, von 2014 bis 2020, sang und performte Karsten Walter gemeinsam mit Dominique Baltas, Matt Stoffers und Sebastian Wurth in der Schlager-Boy-Band "Feuerherz". Nach der Auflösung der Band startete er seine Solo-Karriere, am 1. Juli erscheint sein erstes Solo-Album: "Komm näher!". Zu seinem ersten Album sagte er im Facebook-Live, dass er zwar mit Feuerherz schon mehrere Alben gemacht habe, es fühle sich jedoch so an, als hätte er das alles noch nie gemacht. Es sei ein komplett neues Gefühl.