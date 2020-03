Das Coronavirus ist allgegenwärtig. Auch die großen Schlager-Shows werden verschoben. Die Schlagerlovestory, die am 14. März in der Messe in Halle über die Bühne gehen sollte, wurde auf den 6. Juni gelegt. Was aber passiert mit dem lange vorgemerkten Sendeplatz? Viele Schlagerfans haben sich diesen Termin im Kalender markiert, sich auf den Abend gefreut.



Statt Lovestory gibt es jetzt eine Riesen-Überraschung zum Abschied von Mary Roos. Der Showmaster, Florian Silbereisen, ist für beide Shows zuständig und auch viele Schlagerstars traten und treten sowohl in der einen wie auch in der anderen Show auf.