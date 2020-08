Mein erstes Treffen mit Semino hatte ich 2015 bei einer Show von Florian Silbereisen in Riesa. Ich saß in der ersten Reihe. Am Anfang der Sendung kommt Semino auf die Bühne und singt seinen Hit „Rot sind die Rosen“. Zu dieser Zeit kenne ich das Lied schon weitestgehend auswendig, denn auf so ziemlich jedem runden Geburtstag meiner Großeltern oder Großtanten in Brandenburg wird es mindestens einmal am Abend gespielt. Dann schunkeln alle. Es ist nicht mein Lieblingslied, aber ich muss zugeben, es ist ein Ohwurm. Für Semino ist der Song wie das „Atemlos“ von Helene Fischer oder „Hulapalu“ von Andreas Gabalier. Nur wenige Künstler schaffen es, in ihrer Karriere so einen großen Hit zu landen.