Auch im Schlagerjahr 2019 gab es Abschiede, Trennungen und Rückkehrer. Sorgen musste sich die Schlagerwelt schon zu Beginn des Jahres um zwei Schlager-Urgesteine, um Costa Cordalis und um Tony Marshall. Während sich Tony Marshall von seiner Erkrankung wieder erholte, mussten Fans und Familie im Juli von dem griechischen Sänger Costa Cordalis Abschied nehmen.

Bei dem österreichischen Sänger Andreas Gabalier kam es im Herbst zur Trennung von seiner langjährigen Freundin, der Moderatorin Silvia Schneider. Diese hatte über die sozialen Medien das Ende ihrer Beziehung zu dem 34-Jährigen bekannt gemacht.



Am 1. Oktober erschütterte eine weitere traurige Nachricht die Schlagerwelt. Der tschechische Sänger und Komponist Karel Gott war im Alter von 80 Jahren gestorben. Die goldene Stimme aus Prag war ein Weltstar. Schätzungen zufolge hat er mehr als 50 Millionen Tonträger verkauft. Tschechien hat Karel Gott mit einem nationalen Trauertag geehrt. Die Fahnen an öffentlichen Gebäuden wehten auf Halbmast, eine Schweigeminute wurde abgehalten. Der Sarg des Künstlers wurde im Sophienpalast in Prag aufgebahrt - Zehntausende erwiesen Karel Gott die letzte Ehre, vor dem Palast bildeten sich kilometerlange Schlangen. Das Schlagerjahr 2019 fasst MDR SCHLAGERWELT-Moderator Felix Träder zusammen.