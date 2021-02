Musik für Sie Stimmt ab für euren Schlagerwelt-Wunschhit!

Hauptinhalt

Bis in die Sendung "Musik für Sie" hinein am 19. Februar könnt ihr für euren Schlagerwelt-Wunschhit abstimmen! Der Gewinner-Song läuft in der Show. Zur Wahl stehen die Schlagerstars Kristina Bach mit ihrem Song "Erst ein Cappuccino" und Hauff & Henkler mit "Sommernacht und roter Wein". Zum Abstimmen klickt einfach auf das Bild eures Wunschhits!