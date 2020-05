Hey Ho

Ross Antony:

Als ich ein Kind noch war

Und hatte tausend Fragen

Mutti sag an

Ist ein Prinzeschen schöner als ich

Da sang Mama für mich



Ross Antony:

Que sera sera

Whatever will be, will be

The future´s not ours to see

Que sera sera

What will be will be



Ramon Roselly:

Als ich verliebt dann war

Und fragte bangen Herzens

Liebling sag an

Bist Du genauso selig wie ich

Hast Du mich lieb wie ich Dich



Ross Antony und Ramon Roselly:

Que sera sera

Whatever will be, will be

The future´s not ours to see

Que sera sera



Que sera sera

Whatever will be, will be

The future´s not ours to see

Que sera sera

What will be will be



Ramon Roselly:

Als ich ein Kind noch war

Und hatte tausend Fragen

Mutti sag an

Ist ein Prinzeschen schöner als ich

Da sang Mama für mich



Ross Antony:

Als ich verliebt dann war

Und fragte bangen Herzens

Liebling sag an

Bist Du genauso selig wie ich

Hast Du mich lieb wie ich Dich



Ross Antony und Ramon Roselly:

Que sera sera

Whatever will be, will be

The future´s not ours to see

Que sera sera



Que sera sera

Whatever will be, will be

The future´s not ours to see

Que sera sera



Que sera sera

Whatever will be, will be

The future´s not ours to see

Que sera sera



Ross Antony:

Schließt sich der Kreis

Dann eines Tages

Und mein Kind fragt

Papi sag an



Ramon Roselly:

Eine Prinzessin ist wohl sehr schön

Dann werde ich gestehn



Ross Antony und Ramon Roselly:

Que sera sera

Whatever will be, will be

The future´s not ours to see

Que sera sera



Que sera sera

Whatever will be, will be

The future´s not ours to see

Que sera sera



Que sera sera

Whatever will be, will be

The future´s not ours to see

Que sera sera

What will be will be

Que sera sera