Es ist was Besonderes, das machen zu dürfen, was ich liebe und meine Geschichten, den Menschen da draußen nahe bringen zu dürfen.

Wie sehr er sich über seinen bisherigen Karriereweg freut, wurde dann auch bei einer Zuschauerfrage deutlich. Auf die Frage, ob er auch so eine lange Karriere anstrebe, wie etwa seine Schlagerkolleg*innen Marianne Rosenberg oder Jürgen Drews, antwortete er: "Ich verspreche Ihnen, ich höre nicht auf und ich wünsche mir sehr, dass es so weitergeht wie es aktuell ist." Dafür, dass es so weiter geht, arbeitet er aktuell auch fleißig, denn er verrät im Interview ebenfalls, "dass ein neues Album so gut wie fertig ist."