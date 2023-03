Da die beiden ihre Liebe nicht in die Öffentlichkeit tragen möchten und Privatsphäre für die neue Beziehung höchste Priorität hat, wird es aufgrund der Spekulationen über einen 'angeblichen Karriere-Sprung' seitens Eva, KEINEN AUFTRITT von Stefan Mross geben.

Wie das Team weiter mitteilt, können Tickets, die wegen Stefan Mross gekauft wurden, zurückgegeben werden. "Aber bitte respektiert die Privatsphäre von den beiden!", so ein abschließender Appell.

Stefan Mross: Die Liebe zwischen Eva und ihm soll etwas Besonderes bleiben. Bildrechte: IMAGO/Bildagentur Monn

Die 6. Eva Luginger Schlagernacht findet am 6. Juli 2023 im oberbayerischen Taufkirchen statt. Stefan Mross war bisher als Stargast unter anderem auf Plakaten ebenso angekündigt, wie Anita & Alexandra, die Grubertaler oder Anni Perka.



Anfang März hatten Stefan Mross und Eva Luginger ihre Beziehung offiziell bekannt gemacht. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung sagte Mross: "Ich kann es noch gar nicht glauben, ich schwebe auf Wolke sieben". Nachdem die Beziehung bekannt geworden war, wurde in den Medien spekuliert, ob die Sängerin mit ihrer neuen Liebe ihre Karriere vorantreiben wolle. Die 35-Jährige reagierte auf die Mutmaßungen mit einer Auftrittsabsage ihres Freundes in ihrer Show.