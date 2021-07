Wellness zu zweit. Die schwangere Sarah Engels und ihr Ehemann Julian wollten es sich so richtig gut gehen lassen. Nachdem sie aus dem Familienurlaub an Sardiniens Traumständen zurückgekehrt waren, sollte noch etwas Zeit zu zweit beim Wellness folgen. Doch gestern Abend rutschte Sarah im Wellnessbereich aus und stürzte.

Ich habe mir gestern einen Knochen (das Kahnbein) in der Hand angebrochen. [...] Und, ich glaube, als Schwangere möchte man natürlich zuallererst das Baby schützen und den Bauch und deswegen kommt man dann in so eine Schutzposition und fällt halt einfach anders. Ich habe mich dann so verdreht und bin richtig auf mein Handgelenk gefallen. Mir geht es aber gut und vor allem dem Baby geht es gut, das ist für mich das aller- allerwichtigste. Ich glaube, ich hätte lieber beide Arme gebrochen, als dass dem Baby etwas passiert.

Sarah Engels Bildrechte: dpa

Zunächst dachten Sarah und Julian, das Handgelenk wäre nur geprellt. Als jedoch nach zwei Stunden die Schmerzen stärker wurden, ließen sie es untersuchen. Nun heißt es für die werdende Mama, vier Wochen Gips und das auch noch an der rechten Hand. Doch Sarah wäre nicht Sarah, wenn sie jetzt verzweifeln würde. "Ich versuche jetzt einfach, das Beste daraus zu machen." Sarah findet in ihrer Instagram-Story sogar noch eine gute Seite an der Geschichte. Und die wäre, dass Julian ihr jetzt bei allem helfen müsse. Egal, ob sie sich einen Zopf machen oder Zähneputzen müsse. Auch brauche sie Hilfe beim Duschen und beim Anziehen. Am Ende ihrer Story ruft sie "Schatz, ich habe Hunger!" und sieht dabei gar nicht so traurig aus.



Ende Mai hatte die 28-jährige Sängerin ihren Freund Julian Büscher geheiratet - ganz heimlich. Vor allem für ihre Fans überraschend: Aus Sarah Lombardi wurde wieder Sarah Engels, auch ihr Mann Julian nahm den Namen Engels an. Für Sarah ist es bereits die zweite Ehe. Von 2013 bis 2019 war sie mit dem Sänger Pietro Lombardi verheiratet. Aus der Beziehung stammt der gemeinsame Sohn Alessio. Dass Sarah erneut schwanger ist, verriet sie der Öffentlichkeit kurz nach der Hochzeit. Ende November soll das Baby zur Welt kommen, Sarah lüftete bereits das große Geheimnis und verriet, dass Alessio eine Halbschwester bekommt.