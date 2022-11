Wenn Sebastian Wurth für Instagram oder TikTok Mikro und Gitarre in die Hand nimmt und anfängt zu singen, fragt man sich schon, warum er so lange bis zum Start seiner Solo-Karriere gewartet hat. Allerdings liegt hinter der Musikbranche auch eine harte Zeit: Fast drei Jahre Corona und damit wenig Auftrittsmöglichkeiten. Im exklusiven Interview mit "Meine Schlagerwelt" erzählt Sebastian Wurth, wie es ihm in dieser Zeit erging und welche neue Musik seine Fans nun erwarten dürfen.

Ich habe mich einmal komplett neu gesucht – und gefunden. Ich habe allein für mich um die 50 Songs geschrieben, verschiedene Musikrichtungen probiert und mir ein neues Team zusammengestellt. Sebastian Wurth Meine Schlagerwelt

Die Band Feuerherz - Sebastian Wurth (r.) Bildrechte: imago images / STAR-MEDIA Corona sei wie ein Stoppschalter gewesen. Wie auch andere seiner Bandmitglieder sei der 28-Jährige nach dem Band-Aus 2020 in ein tiefes Loch gefallen, habe gezweifelt ,wie es weitergeht. Rückblickend betrachtet sei die Trennung aber gut und wichtig gewesen: "Jeder von uns hatte andere Vorstellungen davon, wie es weitergehen soll. Man kommt dann auch in ein Alter, in dem man anfängt zu hinterfragen, was man eigentlich wirklich will."

In den Monaten danach erfindet sich der in Köln lebende Sänger neu und verändert sich auch optisch, schneidet sich unter anderem die Haare ab. Er stürzt sich ins Songwriting und arbeitet hinter den Kulissen u.a. mit Maite Kelly, Roland Kaiser, Beatrice Egli und Eloy de Jong. Dem Schlager will er als kreativer Kopf auch weiter erhalten bleiben – doch die Musik, mit der er selbst auf der Bühne steht, wird in Zukunft anders klingen.

Es ist klarer, moderner Deutschpop mit urbanen Elementen. Trotzdem ist der Sound international. Es war mir aber immer klar, dass es deutsche Texte sein sollen, die zum Nachdenken anregen. Sebastian Wurth Meine Schlagerwelt