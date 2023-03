Mit zünftigem Seemanns-Rock wurde Santiano zu einer der erfolgreichsten deutschen Bands. Nun spielte sich auf See für einen der Musiker jedoch ein lebensgefährliches Drama ab. Wie die "Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger" (DGzRS) mitteilte, war die Segel-Yacht von Santiano-Geiger Peter Sage am Freitagnachmittag in der Ostsee havariert und rund drei Kilometer (etwa 1,6 Seemeilen) vom Ufer entfernt gesunken. Der 74-Jährige Geiger und seine Frau konnten jedoch leicht unterkühlt gerettet werden.