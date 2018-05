Semino Rossi: Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle Bildrechte: Hertlein Veranstaltungs GmbH

Omar Ernesto Semino wird 1962 in Rosario, Argentien, geboren. Die Musik wird ihm in die Wiege gelegt, sein Vater ist Sänger und seine Mutter Pianistin. Im Alter von fünf Jahren bringt Omar Ernesto sich selbst das Gitarrespielen bei. 1985 will der junge Musiker sein Glück in Europa versuchen und reist nach Spanien. Seinen Lebensunterhalt verdient er sich als Straßenmusiker. Er arbeitet in Hotels in Spanien, Italien, der Schweiz und Österreich - dort bleibt er, weil er sich verliebt hat. Und dort gelingt es ihm, sich als Sänger von Tanzwettbewerben und Hotelgalas zu etablieren. Erst nachdem er bereits 16 Jahre in Europa lebt, wird er bei einer privaten Feier "entdeckt". 2001 gelangen seine Demo-Songs zu Koch Universal Music, Omar Ernesto wird Semino Rossi und unterschreibt einen Plattenvertrag. Sein TV-Debüt feiert er 2004 in Florian Silbereisens "Winterfest der Volksmusik". Inzwischen gehört er zu den ganz Großen der Schagerszene, verkauft erfolgreich seine Platten, kann auf eine Vielzahl von Auszeichnungen (Goldene Henne, Amadeus Austrian Music Award, Goldene Stimmgabel, Krone der Volksmusik und goldene Schallplatten) stolz sein und erwärmt die Herzen seines Publikum mit seiner samtweichen Stimme und seiner charmanten und herzenswarmen Art.



(Quellen: schlagerportal.com, Koch Universal)