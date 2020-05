Es wird wieder im schier unerschöpflichen Archiv der MDR-Fernsehunterhaltung gestöbert. Musikalische Wiedersehen gibt es zum Beispiel mit Christian Anders, Elfie Graf, Andreas Holm, Ibo, Juliane Werding und Andrea Jürgens. Die Sängerin, die leider viel zu früh gestorben ist, wäre vor einer Woche, am 15. Mai, 53 Jahre alt geworden. Und ganz nebenbei erinnert Axel Bulthaupt in seiner Sendung nicht nur an vergangene Hits, sondern auch an vergangene Mode. Es ist nicht nur erstaunlich, wie skurril sich die Schlagerstars damals gekleidet haben - man erhascht einen Blick aufs Publikum und sieht, dass alle so aussahen. Und dann erinnert man sich vielleicht daran, dass auch die eigenen Jacken Schulterpolster hatten.