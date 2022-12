Als Semino Rossi beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" auf der Bühne stand, merkte man ihm das ereignisreiche Jahr, welches hinter ihm liegt, überhaupt nicht an. Mit dem Weihnachts-Evergreen "Feliz Navidad" sorgte er nicht nur beim Publikum für gute Laune, er hatte auch selbst sichtlich großen Spaß. Dabei war 2022 wahrlich nicht sein Jahr. Im Interview mit "Meine Schlagerwelt" fasst er es kurz und knapp zusammen: "Ich glaube, es war ein hartes Jahr für mich."

Semino Rossi mit seiner Ehefrau Gabi. Bildrechte: IMAGO / VISTAPRESS Dabei ging 2022 vielversprechend los. Im März veröffentlichte der argentinische Sänger sein neues Album "Heute hab ich Zeit für dich", welches auf Platz 2 der deutschen Charts landete und in seiner Wahlheimat Österreich sogar die Chartspitze erobern konnte. Auch in Seminos Rossis Privatleben gab es in dieser Zeit gute Neuigkeiten: Nach einer zweijährigen Trennung gab er das Liebescomeback mit seiner Ehefrau Gabi bekannt.

Doch schon im April folgte ein gesundheitlicher Rückschlag. Semino Rossi musste sich eine Auszeit nehmen - Konzerte und Auftritte fielen aus. Seine Sprecherin teilte damals mit, dass er in den Wochen zuvor bei der Arbeit an seinem Album und dessen Veröffentlichung an seine Grenzen gegangen sei. Im Interview zeigt sich Semino einsichtig:

Gesundheit ist total wichtig. Ich glaube aus jeder Phase unseres Lebens lernen wir etwas. Ich habe meine Lektion schon in diesem Jahr gelernt. Semino Rossi

Schon im Juni kehrte der Sänger, der während seiner Auszeit auch noch seinen 60. Geburtstag feierte, wieder auf die Bühne zurück. Endlich konnte er seine neuen Songs den Fans präsentieren. Im September folgte jedoch ein erneuter Rückschlag: Semino Rossi musste seine komplette Tour absagen. Laut Semino und dem Veranstalter seien "logistische, technische und personelle Gründe" dafür verantwortlich gewesen.

Musste in diesem Jahr eine Auszeit nehmen: Semino Rossi. Bildrechte: IMAGO/STAR-MEDIA 2022 war also ein Jahr voller Höhen und Tiefen für den Schlagerstar. Kein Wunder, dass er sich auf Weihnachten besonders freut: "Ich versuche die Zeit mit meiner Familie besonders zu genießen. Das sind einmalige Augenblicke, die sich nicht wiederholen."



Das Weihnachtsfest in diesem Jahr wird für ihn jedoch etwas ganz Besonderes und das aus einem sehr süßen Grund: "Es ist ein neues Mitglied in unsere Familie gekommen. Unsere kleine Enkelin Sophia ist jetzt acht Monate. Es wird ihr erstes Weihnachten gemeinsam mit uns und ich bin gespannt, wie die Reaktion wird bei Sophia." Neben dem dreinhalbjährigen Leonardo ist Sophia Seminos zweites Enkelkind. Der stolze Opa kann die Weihnachstage deshalb kaum abwarten.

Mit meinen zwei Enkelkindern, das ist etwas besonderes. Sie bringen noch mehr Glückseligkeit in unsere Familie. Ich freue mich sehr auf diese Weihnachtszeit. Semino Rossi