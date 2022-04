Ein besonderer Höhepunkt der aktuellen Sendung: Vincent Gross spielt bei Bernhard Brink im Studio exklusiv seinen neuen Song "Weißt was ich mein" . Außerdem verrät er im Interview erste Details zum neuen Album "Frei" , das im August erscheinen wird. 14 von den 16 Titeln der neuen Platte hat Vincent dieses Mal selbst komponiert. Dabei ist auch wieder ein Duett mit Emilija Wellrock entstanden. Zu diesem wurde Vincent von einem Bollywood-Film inspiriert. Nun hofft er darauf, das dazugehörige Video demnächst in Indien drehen zu können. Klar, dass Bernhard Brink nach dem Beziehungsstatus zwischen Vincent und Emilija fragt, die Antwort wird den ein oder anderen Schlagerfan sicher überraschen.

Marie Reim: Mal blond, mal braun, mal rot! Bildrechte: dpa

Außerdem hat Schlagerwelt-Reporter Peter Heller die Schlagersängerin Marie Reim auf der GoKart-Rennstrecke getroffen und entlockt ihr das ein oder andere Geheimnis über ihren neuen Freund und den musikalischen Wandel, den die Tochter von Michelle und Matthias Reim in den letzten Monaten durchgemacht hat. Zudem verrät sie, was sie an ihren Eltern so schätzt und wie sie sie geprägt haben.