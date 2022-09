Nach diesem Auftritt Anfang April dieses Jahres machten sich die Fans Sorgen um Semino: Kurze Zeit später nahm er sich eine Auszeit. Bildrechte: imago images/Future Image

Außerdem sei es wichtig, so Semino, darüber zu sprechen: "Wir sind alle Menschen, das kann uns allen passieren – niemand ist davor geschützt". Der gebürtige Argentinier hatte den erkrankten Matthias Reim am 9. September bei einem Konzert vertreten und dadurch von Matthias' Burnout erfahren. Er selbst hatte sich im Frühjahr aus demselben Grund eine Auszeit genommen. Er habe, so Semino, fünf Wochen Pause gemacht. Er habe lieber gleich frühzeitig die Reißleine gezogen, bevor es richtig schlimm geworden sei und jetzt fühle er sich wohl und mache weiter. Erstmal nicht zu viel, aber er sei da. "Vielleicht wäre die Pause länger gewesen, wenn ich nicht so früh auf meinen Bauch gehört hätte", fügt der Sänger hinzu.