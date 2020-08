Semino Rossi wurde 1962 als Omar Ernesto Semino im argentinischen Rosario geboren. Sein Vater war Tangosänger, seine Mutter Pianistin. Semino wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Nachdem er in Argentinien erfolglos versucht hatte, als Musiker Geld zu verdienen, wanderte er als 23-Jähriger über Spanien und Italien nach Österreich aus. Er nannte sich Semino Rossi, in Anlehnung an seine Heimatstadt und weil sein bürgerlicher Name für einen Künstler zu lang war. In einem österreichischen Hotel arbeitete er zunächst als Barmusikant, später auch als Straßenmusiker. Erst 2001 bekam Semino seinen ersten Plattenvertrag, mittlerweile gehört er zu den erfolgreichsten Schlagersängern Deutschlands und Österreichs.