Dieser Schritt kam sehr plötzlich: Kurz nach der Veröffentlichung seines neuesten Albums "Heute hab ich Zeit für dich" zog sich Semino Rossi im April diesen Jahres aus der Öffentlichkeit zurück - sagte Auftritte und Konzerte ab. Seine Sprecherin teilte damals mit, dass er in den Wochen zuvor bei der Arbeit an seinem Album und dessen Veröffentlichung an seine Grenzen gegangen sei. Bis Mitte Juni sollten alle Termine wegfallen. Tatsächlich meldete er sich vor Kurzem auf seiner Instagram-Seite zurück. Bei "Musik für Sie" im MDR meldete sich der argentinische Sänger nun auch wieder im TV zurück.