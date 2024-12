Bereits in der Vergangenheit richtete sich der Sänger an seine Fans und bat sie darum, ihm keine Geschenke mehr zu machen und lieber an Kinder zu denken: "Geschenke brauche ich nicht. Ich habe alles, schenkt lieber Geld an Kinder!" Semino selbst engagiert sich seit vielen Jahren für soziale Projekte und unterstützt unter anderem den Bau von Schulen in seiner Heimat Argentinien.