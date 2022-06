Die nächsten drei Konzerte (Instagram/Semino Rossi): 11.06.2022 in Grenchen 12.06.2022 in Bad Griesbach 19.06.2022 in Wiener Neustadt

Semino Rossi bei einem Fernseh-Auftritt am 9. April 2022: Da der Sänger "müde und traurig" aussehe, waren seine Fans in Sorge. Bildrechte: imago images/Future Image

Als Begründung für die Auszeit hatte seine Sprecherin im April mitgeteilt, dass Semino Rossi zu Beginn des Jahres mit der Arbeit an seinem aktuellen Album "Heut hab ich Zeit für Dich" und dessen Veröffentlichung an seine Grenzen gegangen sei. Außerdem, so der Sänger in einem Instagram-Post, hätten ihn die zwei Jahre Corona-Pandemie wie auch aktuelle soziale und politische Entwicklungen emotional mehr berührt und Kraft gezehrt, als er es für möglich gehalten hätte. Bereits nach Semino Rossis Auftritt in einer TV-Show am 9. April hatten sich seine Fans in ihren Kommentaren auf seiner Instagram-Seite besorgt gezeigt. Semino sähe müde und traurig aus. Damals hatte Semino seine Fans noch beruhigt und ihnen via Social Media mitgeteilt, dass sie sich keine Sorgen machen sollten, er werde während der Osterfeiertage wieder Kraft sammeln.