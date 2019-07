"So ist das Leben": Brandneues Album von Semino Rossi

Das zehnte Album von Semino Rossi "So ist das Leben" erscheint am 5. Juli

Was erwartet die Fans? Semino Rossis Song "Nur Du" ist eine Hommage an die Freundschaft. Als Duettpartner hat er sich Nino de Angelo ins Studio geholt. "Ich schätze Nino als Künstler und natürlich auch als Menschen. Schon vor vielen Jahren haben wir beschlossen, irgendwann einmal ein gemeinsames Duett zu singen" so Semino Rossi. Den Titel "Nur Du" hat der Musiker selbst komponiert. Als Charmeur des deutschen Schlagers bedenkt er mit seinen Songs auch das weibliche Geschlecht. Mit dem Duett "Unbeschreiblich weiblich - Umständlich männlich" huldigt er der Magie der Frauen. Das Duett singt er gemeinsam mit seiner italienischen Kollegin Rosanna Rocci. Und auch seiner geliebten "Mami" hat der Sänger ein Lied gewidmet. Der Titel "Mütter sind wahre Engel" ist ein Dankeslied an alle Mütter.