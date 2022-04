"Einfach Zeit miteinander verbringen und die Kinder müssen natürlich ihre Neschtli suchen." So fasst die Schweizer Schlagersängerin Francine Jordi ihr Osterfest zusammen. Auch in der Schweiz wird also traditionell ein Osternest mit Eiern und Schokolade versteckt. Doch die Geschenke und die Ostereier-Suche stehen für sie und die meisten Schlagerstars nicht im Vordergrund. Ex-Feuerherz-Star Karsten Walter sieht es genauso:

Also Geschenke spielen bei uns nicht so eine große Rolle, es ist eher das Beisammensein mit der Familie.

Und trotzdem verrät er, dass seine Eltern sehr großzügig beim Schenken sind: "Obwohl ich schon 28 bin, bekomme ich immer noch ein Ostergeschenk. Also, danke Mama und Papa", sagt er lachend im Schlagerwelt-Interview.

Osterhaufenheizen mit Jause

Bildrechte: imago/K.Piles Osterrezept Nik P.'s Zitronenkuchen - Das Rezept Nik P.'s Zitronenkuchen - Das Rezept mehr Nicht fehlen darf bei Nik P. und seiner Frau an Ostern der Zitronenkuchen - perfekt, um vom Auspusten übrig gebliebene Eier zu verwerten. Der eigentliche Oster-Höhepunkt steigt für den österreichischen Sänger schon am Ostersamstag. Da heißt es bei ihm "Osterhaufenheizen" - in Deutschland auch als Osterfeuer bekannt. "Das wird bei uns mit einer großen Jause begleitet. Also mit Würstchen und Getränken und dann wird richtig abgefeiert", erzählt er. Am Sonntag folgt bei ihm und seiner Frau dann das Ostereier-Suchen: "Natürlich versteckt mein Schatz auch immer irgendetwas für mich zu Ostern. [...] Aber ich verstecke lieber und schaue, wie sich die anderen ran machen und das finden, was ich versteckt habe."

Auch der argentinische Schlagerstar Semino Rossi liebt es, Ostereier zu verstecken. In diesem Jahr hat er dabei sogar etwas mehr zu tun:

Ich habe ja eine Enkelin dazu bekommen. Das bedeutet, ich muss in diesem Jahr zwei Ostereier verstecken und wir werden gemeinsam mit der Familie feiern. Semino Rossi

Hauptsache Schokolade