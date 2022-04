Semino Rossi im Sommer 2021. Bildrechte: imago images/STAR-MEDIA Wenn der Gentleman des deutschen Schlagers für sein Publikum singt, dann ist es nicht nur seine Stimme, die seine Fans und sein Publikum begeistert. Semino Rossi vermag es, mit seinem jungenhaften Lächeln für gute Laune zu sorgen. Als der 59-Jährige am 9. April in einer Fernseh-Show auftrat, sah er nicht nur schlanker aus, sondern vor allem ernst, sein Lächeln schien verschwunden zu sein. Semino Rossi postete auf Instagram einen Link zu dem Auftritt, damit sich seine Fans freuen, doch die Reaktion seiner Follower war vor allem besorgt:



"Ich war ein bisschen erschrocken, dass du sehr traurig ausgesehen hast. Vor allem fehlte dein Lächeln! Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund!", so Fan, ein anderer schreibt: "Ich habe deine traurigen Augen gesehen, ich hoffe es geht Dir gut, pass gut auf Dich auf!"

In seiner Instagram-Story hat der Schlagersänger nun auf die Kommentare seiner Fans reagiert. Es sei schön, dass seinen Fans sein Wohlbefinden so sehr am Herzen liege.

Die letzten Wochen und Monate waren sehr aufregend, spannend aber auch anstrengend. Auch die Tage vor dem Auftritt war ich sehr viel unterwegs und einfach ein wenig müde. Semino Rossi Instagram-Story

Deswegen, so Semino Rossi weiter, müssten sich die Fans aber keine Sorgen machen. Er freue sich auf die kommenden Osterfeiertage, während derer er wieder Kraft und Energie sammeln werde.

